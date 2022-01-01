تعرف على تركيبة حكومة نتنياهو الجديدة

القدس المحتلة / سما /

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الخميس، حكومته السادسة، والتي تعتبر الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وهي الحكومة ال 37.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو سيعود لسدة الحكم بعد عام وستة أشهر و16 يومًا.

وسيخدم في الحكومة الجديدة، 28 وزيرًا يضاف إليهم نتنياهو، وهو أعلى من عدد وزراء الحكومة السابقة بأربعة وزراء.

وستكون بعض الوزارات مثل الجيش والتعليم والرعاية الاجتماعية، فيها وزيرين وليس وزير واحد فقط، وسيكون هناك تناوب في وزارات عدة منها المالية والخارجية والرفاه.

وبقي بعض كبار أعضاء حزب الليكود خارج الحكومة مثل داني دانون وغيلا غملئيل ودافيد بيتان وبولي إدلشتاين ودودي أمسالم.

وهناك 5 نواب لوزراء في الحكومة سيعملون بصفة وزير.

وهذه أسماء أبرز الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة:

رئيس الوزراء: بنيامين نتنياهو

وزير الجيش الإسرائيلي: يؤاف غالانت

وزير المالية: بتسلئيل سموتريتش

وزير الخارجية: إيلي كوهين

وزير الصحة: أرييه درعي

وزير القضاء: ياريف ليفين

وزير الأمن القومي: إيتامار بن غفير

وزير الإسكان والقدس: يتسحاق جولد كنوبف

وزير التعليم والتعاون الإقليمي: يؤاف كيش

وزير الاقتصاد: نير بركات

وزير الطاقة: يسرائيل كاتس

وزير الشؤون الاستراتيجية: رون ديرمير

وزير النقل: ميري ريغيف

وزير الأديان: مايكل مالشيالي

وزير النقب والجليل: يتسحاق واسرلاف

وزير الاتصالات: شلومو قرعي

وزير السياحة: حاييم كاتس

وزير الثقافة: ميكي زوهار

وزير حماية البيئة: عيديت سيلمان

وزير الزراعة: آفي ديختر