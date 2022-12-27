  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس المزدوجة

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس المزدوجة



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الشاب إسلام فروخ المعتقل بتهمة المسؤولية عن تنفيذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الماضي وخلفت مقتل إسرائيليين وإصابة 25 بجروح متفاوتة، قد تمكن من عبور حاجز "عوفر" بدون أن يتعرض للتفتيش.

وبحسب الإذاعة، فإنه في تلك اللحظة كان فروخ يحمل بعض أجزاء من العبوات الناسفة التي أعدها، وكان بعضها الآخر في القدس.

ويتبين من التحقيقات معه أنه أخفى باقي الأجزاء في القدس وجمع العبوات فيها ومن ثم حملها ووضعها عند مدخل المدينة ومفرق راموت، كما أشار إلى أنه يعرف المنطقة جيدًا ودخل إليها عشرات المرات.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني": صفعة لنتنياهو

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وفاة عامل من غزة قرب عكا

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

الأخبار الرئيسية

حكومة

ضمنهما الاستيطان ومنفذي العمليات .. الكشف عن بنود الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية

غرفة

"الغرفة المشتركة" تنفذ مناورة "الركن الشديد 3"

2022-12-27_15-56-08_433620

هل تحتاج السعوديّة إلى التطبيع مع إسرائيل؟.. إعلام إسرائيلي يُجيب!

بقق-608x405

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم