"الغرفة المشتركة" تنفذ مناورة "الركن الشديد 3"

غزة/ سما /

تبدأ الاجنحة العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمنضوية ضمن الغرفة المشتركة اليوم الأربعاء "مناورة الركن الشديد 3".

وقالت مصادر "أن المناورة سيتخللها عمليات إطلاق نار وأصوات انفجارات، ومشاهد تحاكي عملية اقتحام لمواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي ومباني سكنية، وعمليات إنزال وخطف خلف خطوط الاحتلال."

ونفذت الغرفة المشتركة نهاية العام الماضي مناورة عسكرية باسم "الركن الشديد 2"، بمشاركة 12 جناحا عسكريا، وشهدت تجارب صاروخية تجاه البحر، فضلاً عن أنشطة عسكرية متنوعة برا وبحرا وجوا.