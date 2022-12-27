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"حماس" في ذكرى العدوان الأول على غزة: متمسكون بحقنا في المقاومة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" في ذكرى العدوان الأول على غزة: متمسكون بحقنا في المقاومة



غزة/ سما /

 أكدت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، على تمسكها بحقها المشروع في مقاومة الاحتلال وعدوان مستوطنيه، حتى زواله عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.

وجددت حركة "حماس" في بيان لها بالذكرى الرابعة عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008 - 2009، رفضها لكل مخططات الاحتلال التهويدية في القدس والأقصى، مؤكدةً أنها لن تُفلح في منحه أي سيادة أو شرعية فيهما، وستبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى.

وقالت: إن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم ولن تفلح سياستها في إضعاف روح المقاومة أو إخماد انتفاضة شعبنا المتصاعدة، وسيبقى شعبنا متمسّكاً بحقه في أرضه حتى زوال الاحتلال مهما طال الزمن. كما جاء في نص بيانها.

ووجهت التحية للأسرى وللمقاومين وللمرابطين في القدس والأقصى، وبالمنتفضين بالضفة، وبكل الفلسطينيين داخل وخارج الوطن، داعيةً إياهم إلى مواصلة ملحمتهم البطولية دفاعاً عن الأرض والقدس حتى التحرير والعودة.

كما وجهت التحية إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان عام 2008م، وفي كل عدوانٍ شنّه الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا، داعيةً إياهم إلى تعزيز ومواصلة التضامن مع عدالة القضية الفلسطينية حتى زوال الاحتلال وعودة الأرض والمقدسات لأصحابها الشرعيين.

ودعت حركة "حماس"، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في لجم سياسات الاحتلال العدوانية، وفضح جرائمه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية، ودعم صمود وثورة شعبنا ضد الاحتلال حتى زواله، وضمان حق شبعنا في الحرية وتقرير المصير.

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