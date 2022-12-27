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بنك فلسطين وبلدية رام الله يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين وبلدية رام الله يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية



رام الله/ سما/

وقع بنك فلسطين ممثلاً بمديره العام محمود الشوا وبلدية رام الله ممثلة برئيس البلدية عيسى قسيس، اتفاقية لتقديم خدمات التجارة الالكترونية لمواطني المدينة. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تسديد الرسوم المستحقة على المواطنين لبلدية رام الله في إطار تحول البلدية في خدماتها إلى خدمات إلكترونية مواكبة للتكنولوجيا الرقمية وتوفير الجهد والوقت على المواطن.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر دار بلدية رام الله، حيث شارك في حفل التوقيع عدد من أعضاء المجلس البلدي؛ خلدون أبو الحمص، وجمال حداد، وأنوار حمايل، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، وعدد من مدراء الدوائر. فيما حضر من البنك فلسطين كل من ناصر باكير، وسليم هودلي، وربيع دويكات، ومراد أبو سليم، وصلاح يحيى، وثائر عساف، وثائر حمايل، ورزان شريتح، ولبنى كامل.

من جهته، عبر قسيس عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع بنك فلسطين والحصول على خدمة التجارة الالكترونية التي ستخدم شريحة كبيرة من مواطني المدينة والتجار وأصحاب الشركات من خلال شبكة الانترنت، فبلدية رام الله تفتخر بأن تكون أولى البلديات التي توفر لمواطنيها خدمة الدفع من خلال بطاقاتهم الإئتمانية VISA من خلال توقيع هذه الاتفاقية والشراكة مع بنك فلسطين.

من ناحيته، عبر الشوا عن فخره بالشراكة مع بلدية رام الله عبر الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لتسهيل المعاملات المالية للبلدية مع المواطنين عبر القنوات الإلكترونية التابعة لبنك فلسطين. وأضاف الشوا بأن بنك فلسطين حرص خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير وتصميم خدمات مصرفية رقمية حديثة تلبي احتياجات عملائنا من الأفراد والمؤسسات، ونضع على رأس أولوياتنا تقديم خدمات لمؤسسات الحكم المحلي والمجالس البلدية، حتى تتمكن بدورها من تسهيل إجراءات الدفع للمواطنين، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه عبر قنوات e-commerce وتطبيق بنكي، ونقاط البيع الإلكترونية POS.

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