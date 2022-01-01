لهذا السبب .. نجل نتنياهو يثير ضجة في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، عن محاكمة والده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، ضجة واسعة في "إسرائيل"، الأمر الذي دفع زعيم حزب الليكود للتنصل منها.

وهاجم يائير نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، كبار مسؤولي الشرطة والمدعين العامين الذين شاركوا التحقيق في القضايا التي يتهم فيها والده.

واعتبر أن "قرارهم بمحاكمة والده خيانة لإسرائيل"، مضيفا أنهم "يلفقون التهم ضد رجل بريء، رئيس الحكومة المُنتخب من قبل الشعب بصورة ديمقراطية".

وأشار إلى أن "ما يحدث هدفه التخطيط لقلب نظام الحكم في إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد وبما يعادل الخيانة".

ودعا إلى "الاطلاع على كتاب القوانين الإسرائيلي، والتعرف على عقوبة الخيانة، وهي ليست السجن"، في إشارة منه إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام بحق رجال الشرطة والنيابة الذين حققوا مع والده، وفق ما تنص المادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي.

ووصف الأوساط الإسرائيلية تصريحات نجل نتنياهو اليميني المتشدد بـ"غير المسبوقة"، كما أنه يثير الجدل باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الدولة العبرية والتي تسببت بأكثر من جولة لانتخابات الكنيست.

وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام في "إسرائيل"، في بيان صدر عنه، إن "تصريحات يائير نتنياهو مرفوضة".

وأشار إلى أن "رجال الشرطة والمدعين العامين في النيابة يعملون نيابة عن الجمهور الإسرائيلي".

وأضاف: "محاولة انتقاد رجال الشرطة والمحققين في إسرائيل والتقليل من شأنهم محكوم عليها بالفشل"، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

من ناحيته، تنصل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من تصريحات نجله، معتبرا إياها تصريحات شخصية تعبر عن آرائه الخاصة.