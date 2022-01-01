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مستوطنون يستولون على أرض في سلوان

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يستولون على أرض في سلوان



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، قطعة أرض في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، بحماية العشرات من قوات الاحتلال الخاصة، وشرعوا بأعمال داخلها تمهيدا لوضع اليد عليها.

وتقع الارض بجانب عين سلوان، وعلى بعد عدة امتار من حي البستان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة -القدس ان عشرات المستوطنين وعمالهم القوات اقتحموا "أرض الحمراء" تبلغ مساحتها 8 دونمات، وقاموا بوضع الالواح على حدودها.

واضاف المركز ان مواجهات واشتباكات بالأيدي اندلعت بين السكان والمستوطنين وقوات الاحتلال، واعتدت القوات بالضرب والدفع على المتواجدين.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

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