نتنياهو : الفلسطينيون يريدون فقط التخلص من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، إن الفلسطينيون لا يريدون حل أي شيء، وإنما يريدون فقط التخلص من إسرائيل.

ودعا نتنياهو خلال حديث مع البودكاست الأميركي بيتر روبنسون في مقابلة بثت الليلة الماضية، إلى التفكير خارج الصندوق من أجل حل المشكلة الفلسطينية.

وقال: "الجميع يقول بأنه لا يمكن الوصول إلى العالم العربي ما لم تحل المشكلة الفلسطينية أولًا، ولكننا فعلنا ذلك وأبرمنا اتفاقيات سلام تاريخية مع جيرننا العرب".

وأضاف: "من غير المعقول أن تكون اتفاقيات السلام التاريخية التي أبرمناها مع دول الخليج أن تتم بدون موافقة ضمنية من السعودية"، معتبرًا أن هذا يخلق أساسًا للأمل بانضمام المملكة لتلك الاتفاقيات.

وبين أن أهدافه في الحكومة الجديدة مواصلة عرقلة عمل إيران وتوسيع دائرة السلام وعقد اتفاقيات تاريخية أخرى خاصة مع السعودية.

وأشاد نتنياهو، بحليفه السابق دونالد ترامب والذي قال إنه كان أكثر رئيس في الولايات المتحدة صداقة لإسرائيل، خاصة وأنه اعترف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة إليها واعترف بسيادتها على الجولان.

"القدس