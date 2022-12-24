كميات الأمطار الهاطلة على قطاع غزة خلال المنخفض الجوي

غزة/سما/

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن كميات الأمطار الهاطلة على المحافظات الجنوبية.

وقالت الوزارة في تصريح لها: أن عدد أيام الهطول 9 يوم وبلغت النسبة المئوية للهطول 28.2% ومتوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم 101.3%.

وأضافت: " متوسط الهطول ليوم السبت 24/12/2022 29ملم، وكمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 35 مليون متر مكعب.

ولفتت الوزارة إلى أن مدينة خانيونس سجلت أعلى معدل هطول بمقدار 68 ملم.

وبينت أن كمية الأمطار التي هطلت أمس السبت سجلت 13.1 مليون متر مكعب.

















