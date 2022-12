إيرادات فيلم AVATAR تتجه لمليار دولار

وكالات / سما /

حافظ الجزء الثاني من سلسلة أفلام "AVATAR" الشهيرة، علي تصدر البوكس أوفيس الأمريكي والعالمي.

حقق الفيلم أكثر من 600 مليون دولار في السينمات العالمية، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي، 183 مليون دولار، ليبدا العمل في شق طريقه السريع نحو تحقيق مليار دولار بعد أقل من أسبوعين على منافسته في دور العرض.

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

وتدور أحداث فيلم AVATAR: THE WAY OF WATER، حول جيك سولي وعائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش جديد لمواجهة هذا الخطر لحماية شعبه وعائلته.

ويضم فيلم Avatar:The Way of the Water عددًا من النجوم المميزين بهوليوود منهم، زوى سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، وغيرهم من النجوم المميزين بهوليوود.

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

جدير بالذكر أن فيلم Avatar: the way of water ينافس على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvis و The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.