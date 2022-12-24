الاحتلال يفتح "العبارات" ويُغرق منازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة

غزة/سما/

أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة، جراء فتحها "عبّارات" مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وأفاد مصادر صحفية، بأن الاحتلال قام بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط قطاع غزة، بعد فتحه "عبّارات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة، مؤكدا أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية، وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم.

ويتابع مواطنون وفرق من الدفاع المدني والبلديات في غزة أحوال الناس بفعل الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل.

وأكدت المصادر أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة فاقم من خطورة وصعوبة الوضع.

وأوضح أن المواطنين وطواقم الدفاع المدني بمحافظة الوسطى في قطاع غزة أزالوا خطر سقوط ألواح معدنية "زينكو" بأحد المنازل في دير البلح، إضافة إلى غرق شارع مستشفى شهداء الأقصى بفعل غزارة الأمطار وفتح الاحتلال عبارات المياه.