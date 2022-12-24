  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

50 مؤسسة من الاقلية الافريقية الأميركية يعتبرون اسرائيل دولة "ابرتهايد"

الأحد 25 ديسمبر 2022 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
50 مؤسسة من الاقلية الافريقية الأميركية يعتبرون اسرائيل دولة "ابرتهايد"



واشنطن/سما/

 اعتبرت مجموعة مكونة من 50 مؤسسة تضم أكثر من الف ناشط وباحث وفنان من أبناء الأقلية الأفريقية في الولايات المتحدة، اسرائيل دولة فصل عنصري.

وجدد النشطاء والفنانين والعلماء والكتاب والسجناء السياسيين في بيان صحفي، تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني والالتزام بتحرير أرض فلسطين وشعبها، وطالبوا الحكومة الأميركية بقطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المساعدات الاقتصادية لإسرائيل، ومقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها.

وقالت كريستيان ديفيس بيلي المنظمة للبيان: "نحن في لحظة حاسمة في النضال العالمي ضد العنصرية، حيث يلعب نضال السود والفلسطينيين دورًا حاسمًا، نود أن نبعث برسالة واضحة إلى الفلسطينيين، ولحكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل، أن الوقت قد حان الآن لتحرير الفلسطينيين، تمامًا كما هو الحال الآن لدينا في الولايات المتحدة."

وقاد التوقيعات على البيان، منظمة سود من اجل فلسطين وهي من اطر منظمة حياة السود مهمة، ومن بين الافراد الموقعين المناضلة أنجيلا ديفيس، والصحفي كورنيل ويست، ومن المنظمات دريم ديفندرز، ومنظمة كفاح السود.

#اسرائيل #دولة ابرتهايد

الأكثر قراءة اليوم

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

صحيفة تكشف عن عرض إسرائيلي لـ18 أسيرا لإكمال محكوميتهم في الأردن

يديعوت: هكذا يسبب استشهاد أبو حميد مشكلة حقيقية لـ"إسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين "الليكود" و "الأحزاب الدينية"

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-24_23-28-05 (6)

تشييع جثمان الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم

photo_2022-12-24_22-06-36

الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

photo_2022-12-24_22-05-59

راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

Screenshot_19

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

--

أمطار غزيرة تسقط على فلسطين.. غرق شوارع ومنازل في قطاع غزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم