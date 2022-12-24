الدفاع المدني يستنفر.. غزة تحت السيطرة ودير البلح وضعها سيئ

غزة/سما/

قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، مساء اليوم، أن طواقمه أعلنت الاستنفار ورفع الجهوزية منذ بداية المنخفض الجوي.

وأضاف بصل خلال حديثه لاذاعة الأقصى:" تعمل الطواقم منذ ساعات للتعامل مع آثار المنخفض الجوي، حيث تعاملت مع 50 مهمة في منطقتي دير البلح وخانيونس.

وناشد بصل المواطنين باتباع التعليمات التي يطلقها الدفاع المدني،مبينا أن الدفاع المدني يستقبل إشارات المواطنين عبر الأرقام المجانية102 و 103.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني متواجدة في الميدان مع خلية الأزمة وتعمل لخدمة المواطنين المتضررين،وتبذل جهوداً كبيراً في دير البلح وخانيونس آملين السيطرة على آثار المنخفض.

من جانبه قال مدير بلدية دير البلح طارق شاهين: ان الأوضاع في دير البلح سيئة نتيجة لفتح الاحتلال السدود في منطقة وادي المصدر ووادي السلقا وأدى ذلك لغرق عشرات البيوت وقد سببت المياه مشاكل كبيرة.

وأضاف شاهين خلال حديثه لاذاعة الأقصى: انه من المتوقع أن تتوسع الأزمة لتصل بيوت أكثر، مشيرا الى أن البلدية كانت جاهزة للتعامل مع المنخفض، لكن فتح الاحتلال للسدود بشكل مفاجئ فوق طاقة البلدية.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني والجهات الحكومية متواجدة في المكان وتحاول السيطرة.

ونصح شاهين المواطنين القريبين من منطقتي البركة والمشاعلة بأن يخلو بيوتهم في هذه الليلة حفاظاً على سلامتهم.

وبدوره قال مدير الإعلام في بلدية غزة حسني مهنا ان طواقم بلدية غزة تتعامل منذ ساعات الصباح مع المنخفض الجوي وتأثيره.

وأضاف مهنا: ان كمية الأمطار التي هطلت كبيرة نسبياً، وحتى اللحظة الأوضاع تحت السيطرة. مشيرا الى أن لجنة الطوارئ استنفرت طواقمها وهي تتواجد حالياً في الميدان رغم امكانياتها البسيطة نتيجة للحصار.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع طواقم البلدية التي ستواصل عملها حتى نهاية المنخفض، لافتا الى أن الطواقم تتابع أكثر من 4400 مصرفاً للمياه داخل حدود المدينة.

وبين أن لجنة الطوارئ لاتزال منعقدة وتتابع كافة التطورات أولاً بأول ويقومون بجولات ميدانية لتفقد الأوضاع.

وقال رئيس بلدية جباليا مازن النجار، جهزنا طواقمنا للتعامل مع المنخفض الجوي في مناطق الغرق التي تصنف ساخنة.

وأضاف النجار:"منذ بداية المنخفض عمل صناع الجمال على تنظيف الشوارع ومصافي المياه، ولم يحدث أي حالات غرق.

وتابع:" شغلنا المضخات على مدار الساعة واستفدنا من تجربتنا في المنخفض السابق، ولا يوجد خطر على المواطن.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ منتشرة في نفوذ بلدية جباليا ومتواجدون في الميدان ولن تتركه في سبيل خدمة المواطنين.

وبين أن مشكلة إلقاء النفايات في الشوارع تؤثر على مصافي المياه وتؤدي لطفح وغرق.