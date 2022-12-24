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رئيس بلدية الزوايدة: الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية لقطاع غزة

السبت 24 ديسمبر 2022 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية الزوايدة: الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية لقطاع غزة



غزة/سما/

تفقد رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن برفقة رئيس بلدية المصدر م.احمد المصدر ونائب رئيس بلدية الزوايدة أ.يحيى ابو مزيد المناطق المتضررة بفعل المنخفض الجوي الذي يتأثر به قطاع غزة وذلك للاطلاع ميدانيا على سير عمل فريق الطوارئ .


وأكد أبو محيسن ان الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية في وسط القطاع بفتح السدود وفتح عبّارات المياه والصرف الصحي مما تسبب في غرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين .


واهاب بجهاز الدفاع المدني للتعاون مع البلدية في إنقاذ السكان المتضررين بعد تلقي لجنة الطوارئ عدد من المناشدات وذلك للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم .
واوضح ابو محيسن أن فرق الطوارئ ستبقى على رأس عملها حتى انتهاء المنخفض الجوي وعودة الحياة إلى طبيعتها .


ودعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي أضرار قد تقع بفعل المنخفض.
 

#غزة

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