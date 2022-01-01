راصد جوي: قطاع غزة يعمل كمغناطيس ويسجل أعلى معدل هطول أمطار على مستوى الوطن

غزة/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم السبت، ان قطاع غزة منذ ساعات يعمل كمغناطيس للسحب الماطرة والتي تكاد لاتتوقف .

وأضاف العلامي في تصريح صحفي :"علماً ان هذه الامطار تتركز حصريا في القطاع بينما مناطق فلسطينية كثيرة لم تشهد اي هطولات تذكر ، لذلك تم تسجيل كميات هي الأعلى على مستوى الوطن قدرت ب45 ملم !

وتابع: ومن المتوقع ان يشهد القطاع مع فجر وصباح الاثنين مع بدء منخفض جوي جديد هطولات مطرية كثيفة تستدعي التنويه لها .

وبدوره قال الراصد الجوي قصي الحلايقة: "الأمطار ما زالت تهطل والسحب المحملة بالهطولات لا زالت تتمركز فوق قطاع غزة وتتقدم من البحر خاصة شمال ووسط القطاع، وتبقى التحذيرات قائمة من خطر الفيضانات.

وذكرت هيئة الأرصاد الإسرائيلية أن غزة تتجه نحو ليلة عاصفة للغاية مع هطول شديد للأمطار

وتعرضت شوارع ومنازل عدة للغرق في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح العديد من السدود المائية شرق القطاع، مساء اليوم السبت

كما تعرضت عدة منازل في دير البلح وخانيونس جنوب القطاع للغرق نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا المساء.

وقال الدفاع امدني، إنه تلقى العديد من الإشارات حول سقوط أسقف منازل من الصفيح جراء الأمطار الغزيرة، ويجري التعامل مع الإصابات، وسحب المياه من المنازل.