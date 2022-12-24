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الإعلام الحكومي بغزة يصدر بيانا حول تداعيات المنخفض الجوي

السبت 24 ديسمبر 2022 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة يصدر بيانا حول تداعيات المنخفض الجوي



غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء يوم السبت، بيانا صحفيا حول تداعيات المنخفض الجوي على محافظات القطاع.

وقال المكتب، في بيانه: "تتابع رئاسة العمل الحكومي ميدانيًا مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها".

وأضاف: "وقد فاقم فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة من خطورة وصعوبة الوضع".


وتابع: "وقد أعطينا توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين، سائلين المولى أن يحفظ شعبنا وأرضنا ويجعلها أمطار خير وبركة.

#غزة #المنخفض الجوي قطاع غزة

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