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عدد تأشيرات الهجرة لأمريكا التي حصل عليها العرب خلال عام 2021

السبت 24 ديسمبر 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد تأشيرات الهجرة لأمريكا التي حصل عليها العرب خلال عام 2021



وكالات

ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

 

ووفقا للتقرير، جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021:

اليمن 4770 تأشيرة

المغرب 3585 تأشيرة

الأردن 2785 تأشيرة

مصر 2230 تأشيرة

الجزائر 1922 تأشيرة

لبنان 1543 تأشيرة

السودان 783 تأشيرة

سوريا 757 تأشيرة

الصومال 724 تأشيرة

السعودية 701 تأشيرة

الإمارات 598 تأشيرة

العراق 576 تأشيرة

الكويت 412 تأشيرة

تونس 298 تأشيرة

ليبيا 233 تأشيرة

قطر 190 تأشيرة

جيبوتي 80 تأشيرة

البحرين 66 تأشيرة

موريتانيا 62 تأشيرة

سلطنة عمان 38 تأشيرة

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية 

 
 
#الهجرة لأمريكا #العرب #تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة

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