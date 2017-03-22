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إصابة فتى بجروح حرجة بإطلاق نار في الطيبة

الجمعة 23 ديسمبر 2022 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى بجروح حرجة بإطلاق نار في الطيبة



الطيبة/سما/

أصيب فتى، يبلغ 15 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الفتى أصيب بإطلاق نار في القسم العلوي من جسده في منطقة الشل بالطيبة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي السياق، يشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل الشاب سامر إغبارية، في العشرينيات من العمر، من مدينة أم الفحم بالقرب من مدخل كفر قرع، الليلة الماضية، وقبله بساعات قليلة الشاب مهران أبو خيط (23 عاما) من الناصرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في حيفا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 106 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.

#الطيبة

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