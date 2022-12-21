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فيلم The Menu يحصد 64 مليون دولار عالميا منذ نوفمبر الماضى

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم The Menu يحصد 64 مليون دولار عالميا منذ نوفمبر الماضى



وكالات / سما /

وصلت إيرادات فيلم The Menu إلى 64 مليونًا و 573 ألف دولار بـ دور العرض العالمية منذ طرحه يوم 18 نوفمبر الماضي حول العالم، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures.

وانقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و50 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و32 مليونًا و 523 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي.

حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى 89% من قبل 55 ناقدًا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجاري.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.

وذلك بعدما استطاعت استديوهات "Searchlight Pictures" مع طرح فيلميها "Nomadland" و"Birdman" الحصول على العديد من الجوائز العالمية، ويتوقع موقع variety، أن يكون للاستوديو نصيب من جوائز الأوسكار بسبب فيلم "The Banshees of Inisherin" بطولة كولين فاريل وإخراج مارتن ماكدونا هذا العام والذي يعرض في مهرجان فينيسيا.

واستقبل جمهور مهرجان فينيسيا الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا، عرض فيلم " The Banshees of Inisherin" بالكثير من التصفيق و مازاد هذا الترحيب هو اقتراب الممثل فاريل من المعجبين، حيث حرص على أن يلتقط الصور معهم والتوقيع لهم، وحسب ما ذكر على موقع variety فإن فيلم " The Banshees of Inisherin" يبدو أنه مرشح قوى في المهرجان و يمكن أن يأخذ فاريل جائزة أفضل ممثل لهذا العام بفضل هذا الفيلم.

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