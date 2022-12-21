الاردن: فتاة تقتل 3 من أسرتها وتصيب أثنين بـ”بومبكشن” في إربد

وكالات / سما/

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية في الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، تفاصيل جريمة بشعة في محافظة إربد شمال المملكة، راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة على يد فتاة قاصر.

وقالت مديرية الامن العام الاردني في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مديرية شرطة محافظة إربد تلقت بلاغا “بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من افراد الأسرة”.

وأكد البيان على أنه “وجرى التحرك للمكان والقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.”

وأفادت أنباء أن الجريمة وقعت في قرية “زحر” زحر غرب اربد، راح ضحيتها والد الفتاة، عبدالله محمد حسن الرحالة(44عاما)، واثنين من اشقاءها آدم (١٤ عاما) و إلياس (٨ أعوام).

كما أصيبت والدتها (٤١ عاما) وشقيقها (٩ أعوام)، في حين تم الإبلاغ بأن حالتهما الصحية سيئة للغاية وتم اسعافهما الى مستشفى الأميرة بسمة.