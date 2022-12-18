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الشرطة تكشف سبب مأساة عائلة بنورة في بيت ساحور

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف سبب مأساة عائلة بنورة في بيت ساحور



رام الله/سما/

كشفت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن سبب مأساة عائلة بنورة في بيت ساحور شرقي بيت لحم.

وبحسب الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات فانه قد تم احتجاز صاحب متجر ابتاع منه شخص مادة الفوسفين للقضاء على الحشرات ما أسفر عن وقوع مأساة عائلة وسام بنورة في بيت ساحور بوفاة طفلين وإصابة بقية أفراد العائلة.


وأكد ارزيقات لتلفزيون فلسطين:" أن هذه المادة يمنع استخدامها سوى من قبل أفراد مدربين وضمن شروط ومحاذير دقيقة.


وأضاف أن الطفلين تم تحويلهما للتشريح في حين يرقد أبويهما وشقيقهما الثالث في المستشفى جراء استنشاق غاز الفوسفين.

ولقيت الطفلة مايا وسام بنورة، مصرعها، بعد ساعات من وفاة شقيقها فارس، وإصابة عدد من أفراد الأسرة، في بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأكدّت الشرطة وفاة الطفلة بعد ساعات من وفاة شقيقها بحادثة بيت ساحور، وقالت إنّ النيابة العامه قررت التحفّظ على الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

#بيت ساحور

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