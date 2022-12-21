حشود هندية "غير مسبوقة" تتحرك إلى الحدود مع الصين.. وبكين: الوضع مستقر!

وكالات/سما/

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الهند نقلت حشودا غفيرة من قواتها المسلحة إلى الحدود المتنازع عليها مع الصين على خلفية اشتباكات بين جنود البلدين.



وأفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أنه رغم تلك الحشود العسكرية الهندية "غير المسبوقة" فإن الصين وصفت الوضع على طول الحدود مع الهند بـ"المستقر إجمالا" موضحة أن المفاوضات بين الجانبين الصيني والهندي مستمرة.





وذكر وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، أن بلاده تحشد آلاف الجنود على طول الحدود الجبلية الممتدة 3380 كم مع الصين، على خلفية "انتهاك" القوات الصينية للحدود، وهو الانتهاك الذي أدى إلى اندلاع مناوشات مع القوات الهندية قبل 12 يوما.



وقال جايشانكار: لدينا اليوم انتشار للجيش الهندي على الحدود مع الصين أكثر مما كان لدينا في أي وقت مضى. وقد فعلنا ذلك لمواجهة الانتشار الصيني، الذي توسع بدرجة كبيرة في المنطقة منذ عام 2020.



يشار إلى أن مواجهات وقعت على طول الحدود بين البلدين منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت الهند أنها جاءت بعدما عبرت قوات صينية الحدود للاستيلاء على مواقع استراتيجية في منطقة "لاداخ" المتنازع عليها في العام 2020، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل.



وأشارت الهند إلى أن الاشتباكات وقعت بعد دخول حوالي 400 جندي صيني إلى بلدة "تاوانج" بولاية أروناتشال براديش الهندية، الواقعة على الطرف الشمال الشرقي للبلاد، في التاسع من الشهر الجاري، فيما تشير الصين إلى أن هذه المنطقة جزء من التبت وتزعم أنها تابعة لها.



وأضافت الحكومة في نيودلهي بأن لديها حوالي 200 ألف جندي يتمركزون على طول الحدود مع الصين، في وقت عمدت على نقل آلاف الجنود الآخرين إلى المنطقة منذ اشتباكات 2020، وذلك بالتوازي مع تصريح وزير الخارجية الهندي، جايشانكار، بأن الحكومة والجيش الهنديين مستعدان لأي توغل صيني.

وكانت الهند قد أعلنت الثلاثاء 13 ديسمبر أن جنودها اشتبكوا مع جنود صينيين عند الحدود في ولاية أروناشال براديش شرقي البلاد، وأضاف وزير الدفاع الهندي أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، بينما قال الجيش الصيني إن قوات هندية عبرت بشكل غير قانوني الحدود المتنازع عليها.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أمام برلمان بلاده إن الاشتباكات بين القوات الهندية والصينية وقعت الجمعة الماضية التاسع من الشهر الجاري، وأضاف الوزير أن قوات بلاده أجبرت الجيش الصيني على الانسحاب من منطقة حدودية متنازع عليها مع الصين التي اتهمها الوزير بمحاولة تغيير الوضع القائم هناك.

من جهتها، لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على التصريحات الهندية، لكنها وصفت الوضع الحدودي بين الجانبين بالمستقر إجمالا، وقال الجيش الصيني إن قوات هندية عبرت "بشكل غير قانوني" الحدود المتنازع عليها.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي جالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية.