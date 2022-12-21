تم تأجيلها .. التنمية بغزة تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة/ سما /

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال المدهون في تصريح صحفي: "كان من المفترض أن تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها في أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي، إلا أنه قرر تأجيلها لبداية الشهر القادم من العام الجديد يناير/ كانون ثاني 2023".

وبين المدهون أن سبب تأخر الصرف من الممولين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

وطمأن وكيل الوزارة، المستفيدين بأن الدفعة لم تلغ بل تم تأجيلها لشهر واحد فقط فور توفر الأموال من جميع الممولين.

ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف للمستفيدين من الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها. ولم تتلقَ العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيقل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيقل منتصف عام 2021.