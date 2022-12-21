كوتينيو في طريقه لإنعاش خزينة برشلونة

أصبح نادي برشلونة الإسباني على مقربة من إنعاش خزينته بسبب صانع ألعابه السابق، فيليب كوتينيو، بسبب بند في عقد بيعه يتيح له الحصول على نسبة مالية من بيع عقد اللاعب في المستقبل.

ولم ينجح كوتينيو في ترك بصمة واضحة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق قادماً من ليفربول الإنجليزي، ليعيره برشلونة في أكثر من مناسبة، قبل أن يبيع عقده بشكل نهائي لنادي أستون فيلا الإنجليزي.

وأفادت شبكة جول إسبانيا، أمس الثلاثاء، بأن كوتينيو بات في طريقه للرحيل عن الفيلانز، حيث يفتح النادي الإنجليزي الباب لبيع عقده في الوقت الراهن، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب في العودة إلى موطنه، البرازيل.

ويتواجد كوتينيو في مفكرة بحث نادي كورنثيانز البرازيلي، لكنه يرغب في جلبه بنظام الإعارة وتحمل جزء فقط من راتبه وليس الراتب كاملاً، مع وجود احتمال بخروج برحيل اللاعب بفسخ العقد بالتراضي، لكنه يبقى خياراً صعباً على حد قول الشبكة.

ويملك برشلونة نسبة 50 % من قيمة بيع كوتينيو لأي ناد بعد أستون فيلا، لذلك يمني النادي الكتالوني النفس باتفاق الفيلانز مع كورنثيانز على بيع عقد اللاعب مقابل مبلغ مالي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي ستظهره المفاوضات في الميركاتو الشتوي.