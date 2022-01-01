صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بلورت استراتيجية للتعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي مطلع قوله، إن هذه الاستراتيجية تقوم على أساس تحميل نتنياهو مباشرة المسؤولية المطلقة عن أي أفعال أو تشريعات يقدم عليها وزراء متطرفون في حكومته، خاصة إذا قادوا سياسات تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، إن موقف نتنياهو الشخصي من هذه الأفعال والتشريعات لن يعفيه من تحمل المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يقوم به وزراؤه المتطرفون، باعتباره رئيس الحكومة الذي يتحمل مسؤوليتها بشكل خاص.

وبينت أنه ستتم مخاطبة نتنياهو بشكل مباشر من المسؤولين الأميركيين في أي مراجعة بشأن قضايا المستوطنات المقامة في الضفة وصولاً إلى العلاقات مع الدول العربية، خاصة بعد أن أكد أنه هو من يتولى كافة الأمور.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر أميركي رسمي لم تكشف عن هويته قوله، "نتنياهو يقول إنه سيكون قادراً على التحكم بحكومته، إذاً، فلنره يقوم بذلك.