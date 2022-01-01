  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بلورت استراتيجية للتعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي مطلع قوله، إن هذه الاستراتيجية تقوم على أساس تحميل نتنياهو مباشرة المسؤولية المطلقة عن أي أفعال أو تشريعات يقدم عليها وزراء متطرفون في حكومته، خاصة إذا قادوا سياسات تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، إن موقف نتنياهو الشخصي من هذه الأفعال والتشريعات لن يعفيه من تحمل المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يقوم به وزراؤه المتطرفون، باعتباره رئيس الحكومة الذي يتحمل مسؤوليتها بشكل خاص.

وبينت أنه ستتم مخاطبة نتنياهو بشكل مباشر من المسؤولين الأميركيين في أي مراجعة بشأن قضايا المستوطنات المقامة في الضفة وصولاً إلى العلاقات مع الدول العربية، خاصة بعد أن أكد أنه هو من يتولى كافة الأمور.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر أميركي رسمي لم تكشف عن هويته قوله، "نتنياهو يقول إنه سيكون قادراً على التحكم بحكومته، إذاً، فلنره يقوم بذلك.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

مقتل شاب وإبنه الرضيع بإطلاق نار في الناصرة

يدلين: المشروع النوويّ الإيرانيّ وصل لأكثر نقطةٍ متطورّةٍ تاريخيًا

موقع عبري: نتنياهو يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في مكتبه قبل ممارسة مهامه

الشاباك يعلن اعتقال 8 من بدو النقب بتهمة سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية

الأخبار الرئيسية

غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

152211-1418913542

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم