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جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد



القدس المحتلة/سما/

كشفت  وسائل اعلام عبرية، مساء الثلاثاء، عن جدل كبير في أوساط المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن جميع الأجهزة بما فيها الجيش والشاباك والشرطة سيقدمون رأيهم في القضية حول فيما إذا كان سيتم تسليمها لمنع انفجار الأوضاع أو إبقائها محتجزة.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية، قد طالبت عقب الإعلان عن استشهاد أبو حميد بتسليم جثمانه، فيما رفضت عائلة الشهيد إقامة بيت عزاء قبل تسليم الجثمان.

وفي السياق،  قدمت عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا على يد أبو حميد للمحكمة العليا الإسرائيلية طلباً بشكل رسمي بمنع تسليم جثمانه.

#اسرائيل #الشهيد ناصر أبو حميد

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