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تتويج فريق جامعة الأقصى بلقب دوري مناظرات جامعات قطاع غزة

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تتويج فريق جامعة الأقصى بلقب دوري مناظرات جامعات قطاع غزة



غزة/سما/

تُوّج فريق جامعة الأقصى بلقب دوري مناظرات جامعات قطاع غزة، متجاوزًا بالنقاط فريق جامعة القدس المفتوحة، ضمن المرحلة النهائية من منافسات دوري الجامعات الذي تعقده مؤسسة فلسطينيات سنويًا بالتعاون مع مركز أولف بالمة السويدية، وبمشاركة 8 جامعات من القطاع.


وتناظر الفريقان حول مقولة بعنوان "هذا المجلس يرى أن حزبية وسائل الإعلام تضر بحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات"، حيث تكوّن فريق جامعة القدس المفتوحة المؤيد للمقولة من الطلبة: "سلوى الشندغلي، محمود حميد، وأمل الزعانين، بينما تكوّن الفريق جامعة الأقصى المعارض للمقولة من الطلبة: "إسراء زين الدين، تامر أبو ناموس، وإسراء مراد". 


وقبل بدء المناظرة قالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات في كلمة لها، إن كل فريق شارك في دوري مناظرات جامعات قطاع غزة، كان يستحق الوصول إلى الجولة النهائية، وكل المتناظرين والمتناظرات قدموا أداءً متميزًا.


وأعربت عن سعادتها بمستوى المناظرات التي جرت في المرحلتين السابقتين، من يحث الإلمام بالمقولة والثقافة والبحث والحجج والاستجواب، موضحة إن هذا يجعلنا نؤمن أن الجميع فائز بخوضه للتجربة، وفي حوار العقل، فأحج أساتذة الجامعات قال بأن هذه التجربة ما كانت لتتوفر للطلبة لولا تدريب فلسطينيات.


وختمت عبد الرحمن إن فلسطينيات ما زالت تؤمن بضرورة تعميق الوعي بفكرة الحوار بالعقل بديلًا عن التمترس خلف الأفكار المسبقة، ونحمل رسالة أن أطلقوا الأفكار ولا تطلقوا الرصاص.


ودفع الفريق المؤيد للمقولة بحججه وأبرزها أن حزبية وسائل الإعلام تؤدي إلى نقل الأخبار بطريقة تنسجم مع وجهة نظر الحزب، وهي بالتالي توظّف فقط منتسبيها ومن يتبنون رؤيتها وهي بذلك تضر بحق الجمهور في المعرفة، بينما رد الفريق المعارض بحجج أبرزها أن هناك العديد من وسائل الإعلام وأن الجمهور حرّ في اختيار وجهة النظر التي تناسبه، بالتالي فوسائل الإعلام لا تضر بحق الجمهور في المعرفة.


وفي ختام المناظرة تم تكريم الطلبة المتناظرين والمتناظرات خلال المرحلتين السابقتين والجامعات المشارِكة في الدوري لهذا العام، ومن ثم تحد

#غزة #جامعة الاقصى

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