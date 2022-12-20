اعلان الاضراب الشامل .. الرئيس ينعى الشهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد

رام الله / سما /

نعى الرئيس محمود عباس، إلى أبناء شعبنا والمناضلين وأحرار العالم، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي".

وتقدم الرئيس ، من خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصلبة أم ناصر أبو حميد ومن أسرته المناضلة هذه الاسرة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وحمّل الرئيس، الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى.



في سياق متصل عم، اليوم الثلاثاء، الإضراب محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد.

ودعت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، ابناء شعبنا الى الاضراب العام والشامل في محافظة رام الله والبيرة اليوم، ولمسيرات منددة بعملية اغتيال القائد ناصر أبو حميد.

وفي القدس، نعت حركة فتح اقليم القدس الشهيد الأسير ناصر ابو حميد، الذي أعلن عن استشهاده فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقه بعد إصابته بالسرطان.

وأعلن الإقليم في بيان الحداد العام والشامل في محافظة القدس، واعتبار اليوم يوم غضب مع المحتل.

وأعلنت حركة التحرير الوطني فتح إقليم بيت لحم عن الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادا على استشهاد االاسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وقال امين سر إقليم فتح في بيت لحم محمد المصري إن الاضراب سيعم كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، مشيرا الى أن الاضراب سيعم المدارس بعد الحصة الثالثة كما اتفق مع اتحاد المعلمين في المحافظة .

وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى المحررين والقوى الوطنية في محافظة بيت لحم عن وقفة في ساحة المهد رفضل لجريمة القتل الطبي التي تعرض لها الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وفي جنين، أعلنت القوى الوطنية والاسلامية عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة.

وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب في كل مدارس فلسطين انتصارًا للشهيد الأسير ناصر أبو حميد بعد الحصة الثالثة وبعد الساعة 11 في المديريات والوزارة ومدارس رام الله ومديريتها.