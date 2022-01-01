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فيديو.. معلق أرجنتيني يبكي فرحا بعد الفوز بكأس العالم

الإثنين 19 ديسمبر 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. معلق أرجنتيني يبكي فرحا بعد الفوز بكأس العالم



وكالات / سما /

أظهرت لقطات، تأثر وبكاء المعلق الأرجنتيني أندريس كانتور، خلال تعليقه على فوز "التانغو" بلقب مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وعند تسجيل غونزالو مونتييل ركلة الترجيح التي حسمت اللقب للأرجنتين، لم يتمالك المعلق كانتور (60 عاما) نفسه، وذرفت دموعه خلال تفاعله مع وصف المباراة.

ويشتهر كانتور بتعليقه على الأهداف لإطالته في كلمة "غول"، وهو ما دفع العديد من المعلقين لمحاولة تقليده.

وكانت الأرجنتين حققت لقبها الثالث في مونديال كأس العالم، بعدما انتصرت على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

#الأرجنتين #فرنسا #كأس العالم

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