  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا

الإثنين 19 ديسمبر 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الإثنين، أن "إسرائيل" والولايات المتحدة تعملان سويًا لمحاولة نسف وإحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل الأونروا.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية ستقدم اقتراحًا يهدف إلى ضمان تمويل أنشطة الأونروا من الميزانية بشكل منتظم بدلًا من عقد اجتماع سنوي لجمع التبرعات من دول العالم، وتقديم شرحًا حول وضعها ووضع اللاجئين الفلسطينيين في كل مرة.

وتقدر تكلفة عمليات الأونروا بمليار ونصف المليار دولار في العام الواحد.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلق إسرائيلي في حال تمرير القرار بأنه لن يكون عنه رجعة، خاصة وأن هناك أغلبية تلقائية ضدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

شاهد: إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بداخلها عضو كنيست قرب جنين

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

الأخبار الرئيسية

اجتماع موسع برئاسة الرئيس عباس والتنفيذية والمركزية و الحكومة

image_processing20221219-291924-3kpty4

استشهاد مقاوم من سرايا القدس متأثرًا بجروحه في جنين

273872353_1405234139933922_7162216137927003126_n

فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم