  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين

الإثنين 19 ديسمبر 2022 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين



جنين/سما/

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين قرب مفرق بلدة عرابة جنوب غرب جنين".

وأفاد شهود عيان بأن مقاومون استهدفوا قوات الإحتلال بالرصاص عند مفترق بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري أن مجاهدوها قاموا بنصب كمين محكم على «مفترق بلدة عرابة» جنوب جنين لقافلة من جيش الاحتلال مكونة من «5 دوريات عسكرية» وهي متوجهة إلى معسكر دوتان الاحتلالي وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة.

 
#جنين

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

لهذا السبب .. حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا بعد مباراة الترتيب امس وهذا ما قاله ..

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

شاهد: إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بداخلها عضو كنيست قرب جنين

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

أسعار صرف العملات

حكيمي يعتذر لرئيس "الفيفا"

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

إعلام عبري: "تهديد استراتيجي للجيش الإسرائيلي يكاد لا يناقش"

20221218095212

جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد محمد الجعبري

photo_2022-12-18_19-05-30

شاهد: إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بداخلها عضو كنيست قرب جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم