فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين قرب مفرق بلدة عرابة جنوب غرب جنين".

وأفاد شهود عيان بأن مقاومون استهدفوا قوات الإحتلال بالرصاص عند مفترق بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري أن مجاهدوها قاموا بنصب كمين محكم على «مفترق بلدة عرابة» جنوب جنين لقافلة من جيش الاحتلال مكونة من «5 دوريات عسكرية» وهي متوجهة إلى معسكر دوتان الاحتلالي وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص من مسافة قريبة محققين إصابات مباشرة.