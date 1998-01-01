ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

وكالات/سما/

أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء اليوم الأحد، عدم اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدا أنه "يريد الاستمرار باللعب بطقم الأرجنتين مع شعار أبطال العالم".



وقال ميسي، في تصريحات تلفزيونية عقب تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد أن أواصل اللعب بقميص الأرجنتين وأنا بطل للعالم"، مضيفا: "الآن نفكر فقط بالاحتفال، لقد حققنا البطولة الأهم في مسيرتنا كلاعبين".





ووصف الفوز بكأس العالم بـ"الإنجاز الرائع"، قائلا: "لقد أردته كمثيرا، حلمت به في كل ليلة، وكان لدي شعور بأنني سأتمكن من الوصول إلى هذا الحلم يوما ما، لم أرد أن تنتهي مسيرتي دون التتويج بلقب كأس العالم".



وتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.



سجل ميسي هدفين، ودي ماريا أهداف الأرجنتين في مرمى فرنسا، وعلى الجانب الآخر، وضع مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في مرمى الأرجنتين.



ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، لتفوز الأرجنتين على فرنسا (4-2)، بعدما أهدر كينجسلي كومان وأنطوان تشواميني.



وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.