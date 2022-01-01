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حكيمي يعتذر لرئيس "الفيفا"

الأحد 18 ديسمبر 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكيمي يعتذر لرئيس "الفيفا"



وكالات

تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر.

وكانت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية، قالت في تقرير لها، إن حكيمي توجه أمس السبت عقب نهاية مواجهة المغرب أمام كرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس واحتج على تحكيم مباراتي "أسود الأطلس" أمام فرنسا وكرواتيا في الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

 

وقال النجم المغربي: "لم يحدث أي شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه (إنفانتينو) وأقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا، إذن لم يحدث أي شيء".

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت (1-2) أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحتل هذا المركز.

المصدر: قناة الرياضية المغربية

#اشرف حكيمي #المغرب #رئيس الفيفا

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