فلسطين تحقق إنجازا تاريخيا في البطولة العربية لفئة ذوي الإعاقة للدراجات الهوائية

دبي / سما /

حقق لاعبو المنتخب الوطني الفلسطيني للدراجات الهوائية لذوي الإعاقة ميداليتين فضية وبرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية المجمعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستطاع دراج الاتحاد الفلسطيني وحيد رباح تحقيق الميدالية الفضية في فئة ذوي الاعاقة C3""، فيما استطاع الدراج حسن أبو كريم تحقيق الميدالية البرونزية في فئة ذوي الاعاقة "C3" في سباق الفردي العام – لذوي الاعاقة.

وبلغت مسافة السباق 66 كم، واستطاع كافة الدراجين الفلسطينيين إتمامها بنجاح، وقد تشكل منتخبنا الوطني المشارك بالبطولة المجمعة من كل من: جهاد أبو منيفة، وأربعة لاعبين هم: وحيد رباح – حسن أبو كريم – ناجي ناجي- أحمد أبو نار.