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كتائب القسام تزف أحد مجاهديها توفي إثر مرض عضال شمال القطاع

الأحد 18 ديسمبر 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تزف أحد مجاهديها توفي إثر مرض عضال شمال القطاع



غزة/ سما /

زفت كتائب القسام، صباح اليوم الأحد، أحد مجاهديها الذي توفي إثر مرضٍ عضال، من معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين، تزف كتائب القسام المجاهد القسامي/ توفيق عبد الهادي جبريل درابيه (60 عاماً) من مسجد "التوبة" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وقالت إن درابيه توفي إثر مرضٍ عضال، وهو والد الشهيد القسامي وليد درابيه الذي استشهد خلال معركة العصف المأكول، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

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