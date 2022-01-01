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الهيئة الوطنية لدعم الداخل المحتل تندد باعتقال الاحتلال 3 مواطنين في حيفا

السبت 17 ديسمبر 2022 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية لدعم الداخل المحتل تندد باعتقال الاحتلال 3 مواطنين في حيفا



غزة/سما/

نددت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا في الداخل المحتل بقيام قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين أثناء فعاليتهم الشعبية التي تمت في حيفا احتجاجاً على الأحكام الفاشية وتضامناً مع المعتقلين خلال هبة الكرامة.

وأكدت الهيئة أن سياسة الإرهاب والردع وكي الوعي لن تنجح وسيبقي شعبنا قوياً صامداً موحداً ومتمسكاً بحقوقة بالرغم من ممارسات الاحتلال القمعية.

وأضافت الهيئة أن قمع الاحتلال واعتقاله ثلاثة نشطاء خلال وقفة لحراك حيفا لن تكسر إرادة شعبنا في التحامه مع قضيته الوطنية.

وقالت الهيئة: "إن إصرار نشطاء الداخل المحتل على التضامن مع إخوانهم من معتقلي هبة الكرامة (الذين أصدر الاحتلال بحقهم أحكاماً قاسية ظالمة وجائرة بتهمة المشاركة بهبة الكرامة المجيدة) على الرغم من تهديدات الاحتلال هو تأكيد على وحدة شعبنا في الداخل في مواجهة القمع والإرهاب".

مضيفةً أن الرد على أحكام وقرارات القمع والتعسف الفاشية تكمن بالوحدة والصمود والكفاح.

#الهيئة الوطنية لدعم الداخل المحتل

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