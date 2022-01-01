الاحتلال يقتحم أحياء في نابلس بحثاً عن منفذي عملية إطلاق نار

نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في نابلس، فجر اليوم السبت، في سياق البحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة للمستوطنين، يوم أمس.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي النمساوي غرب مدينة نابلس وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من بنايات سكنية ومحلات تجارية، بعد مداهمة بناية سكنية على أطراف بلدة بورين.

وفي بلدة تل غرب المدينة، داهمت قوات الاحتلال مطعماً واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، تزامناً مع مواجهات عنيفة في بلدة مادما شارك فيها عشرات الفلسطينيين الذين رشقوا آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات بكثافة.

وكانت مجموعة من المقاومين أطلقت النار نحو مركبة للمستوطنين قرب بلدة مادما قبل أن تنسحب من المكان بسلام.