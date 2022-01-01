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الاحتلال يقتحم أحياء في نابلس بحثاً عن منفذي عملية إطلاق نار

السبت 17 ديسمبر 2022 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم أحياء في نابلس بحثاً عن منفذي عملية إطلاق نار



نابلس / سما /

 

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في نابلس، فجر اليوم السبت، في سياق البحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة للمستوطنين، يوم أمس.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي النمساوي غرب مدينة نابلس وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من بنايات سكنية ومحلات تجارية، بعد مداهمة بناية سكنية على أطراف بلدة بورين.

وفي بلدة تل غرب المدينة، داهمت قوات الاحتلال مطعماً واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، تزامناً مع مواجهات عنيفة في بلدة مادما شارك فيها عشرات الفلسطينيين الذين رشقوا آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات بكثافة.

وكانت مجموعة من المقاومين أطلقت النار نحو مركبة للمستوطنين قرب بلدة مادما قبل أن تنسحب من المكان بسلام.

#الاحتلال #عملية إطلاق نار #نابلس #المستوطنين

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