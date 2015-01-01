  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إيران: إسرائيل تهدد المنطقة بمئات الرؤوس النووية

السبت 17 ديسمبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: إسرائيل تهدد المنطقة بمئات الرؤوس النووية



وكالات / سما /

هاجم وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إسرائيل، منتقدا امتلاكها للأسلحة النووية التي وصفها بـ"التهديد للمنطقة"، في الوقت الذي تحذر فيه تل أبيب من امتلاك طهران لأسلحة مماثلة.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة، إن إسرائيل التي وصفها بـ"النظام الزائف وغير الشرعي"، تمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مضيفا أن المستقبل سيكون ملكا للفلسطينيين.

بالأمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن النظام الإيراني يشكل تهديدا على الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال "نشر الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي".

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الاثنين، عن قلقه إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى "ابتعاد طهران عن الاتفاق النووي من خلال توسيع قدرتها على التخصيب النووي وإنتاج كميات كبيرة من المواد النووية".

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وبدأت مفاوضات غير مباشرة بعد وصول جو بايدن إلى سدة الحكم في أمريكا، توسط فيها الأطراف الأوروبيون لإحياء الاتفاق، لكنها تعثرت في الأشهر القليل الماضية، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

تطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".

#إيران #إسرائيل #الرؤوس النووية #النووي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

دعوة إسرائيلية لخطف أبناء قادة "حماس"

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

صحيفة عبرية: استراتيجية "الصهيونية الدينية" هي رفع الأمور إلى حرب "يأجوج ومأجوج"

الصحة بغزة تتحدث عن الإنفلونزا الموسمية وتوجه نصائح للمواطنين

قلق إسرائيلي من حكومة نتنياهو المقبلة.. "وقعنا في خطأ استراتيجي جسيم"

بالفيديو: إطلاق نار يستهدف مركبة إسرائيلية قرب نابلس

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف مستجدات جديدة بشأن ملف تبادل الأسرى بين غزة وإسرائيل

صحيفة امريكية : إسرائيل تحاول إعادة إرساء الردع في غزة

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

البرلمان الاوروبي يصدر بيانا هاما حول حل الدولتين وحماس ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم