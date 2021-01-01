آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

غزة/سما/

أكدت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أن ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، يجري بالتنسيق المشترك مع الشئون المدنية منذ استلام الوزارة ملف التصاريح نهاية عام 2021.



وأشارت الوزارة وزارة العمل إلى أن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية 15900 تصريحٍ، منهم 8000 تصريحٍ من المرشحين عبر وزارة العمل، وما تم ترشيحه من وزارة العمل للشئون المدنية بلغ 29500 اسمٍ من المسجلين لدى الوزارة.

وشددت على اهتمامها البالغ في ملف تصاريح العمل، وسعيها الدائم لتطوير آليات العمل، وتجويد الخدمات التي تقدمها للعمال، بما يساهم في حفظ حقوقهم، والاستمرار وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.



كما نوهت الوزارة أنها ستصدر الأسبوع المقبل تحديثاً جديداً على ملف تصاريح العمل يتعلق بالدور والألوان، وفق ما أعلنت عنه مسبقا بخصوص التحديث كل 3 شهور، دون تغيير على المعايير المعلنة مسبقا.



وجددت وزارة العمل وقوفها المستمر إلى جانب العمال والخريجين، وسعيها المتواصل لتوفير فرصِ عملٍ آمنة ولائقة لهم، وانفتاحها على جميع الأطراف بما يحقق هذه المصلحة، ويساهم في التخفيف من معاناة سكان القطاع المحاصر.