مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

وكالات/سما/

تم تشكيل فريق كامل لرياضة الفروسية من أهم الفرسان في روسيا، بمبادرة من الفارسة الفلسطينية، ديانا الشاعر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتكون الفريق من 4 فرسان إضافة إلى ديانا، وهم جميعا من أهم الفرسان في روسيا، وقد تم منحهم الجنسية الفلسطينية وهي مبادرة رائعة من قبل القيادة الفلسطينية، لإفساح المجال للرياضيين الروس لتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب ضد الرياضة الروسية والرياضيين الروس، والتي تمنع مشاركتهم في البطولات العالمية والأولمبية.

النشيد فلسطيني والعلم أردني والفائز فلسطيني روسي!https://t.co/GU4sHl62jt pic.twitter.com/kkOUChq2gm — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 14, 2022

وأشارت الفارسة ديانا الشاعر إلى أن تدريب الخيول إلى مستوى المنافسة الدولية قد يستغرق ما يصل إلى 8-10 سنوات تقريبا، وإذا لم يشارك هؤلاء الرياضيون في المنافسات الدولية، وتحديدا في أولمبياد باريس خلال سنتين، يعني ذلك أنهم لن يشاركوا في أي منافسات أولمبية أخرى، لانتهاء العمر الرياضي للحصان.

وفاز الفارس الفلسطيني الروسي، إيغور ساشيبليك، بالمركز الأول في أول مباراة دولية للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في بلجيكا، وعزف أثناء تتويجه النشيد الوطني الفلسطيني، ولمحاسن الصدف ولخطأ فني تم رفع العلم الأردني، خطأ رائع يجسد العلاقة الحميمة بين روسيا والأردن وفلسطين!









