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مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة من القيادة الفلسطينية لإفساح المجال للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس



وكالات/سما/

تم تشكيل فريق كامل لرياضة الفروسية من أهم الفرسان في روسيا، بمبادرة من الفارسة الفلسطينية، ديانا الشاعر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتكون الفريق من 4 فرسان إضافة إلى ديانا، وهم جميعا من أهم الفرسان في روسيا، وقد تم منحهم الجنسية الفلسطينية وهي مبادرة رائعة من قبل القيادة الفلسطينية، لإفساح المجال للرياضيين الروس لتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب ضد الرياضة الروسية والرياضيين الروس، والتي تمنع مشاركتهم في البطولات العالمية والأولمبية.

وأشارت الفارسة ديانا الشاعر إلى أن تدريب الخيول إلى مستوى المنافسة الدولية قد يستغرق ما يصل إلى 8-10 سنوات تقريبا، وإذا لم يشارك هؤلاء الرياضيون في المنافسات الدولية، وتحديدا في أولمبياد باريس خلال سنتين، يعني ذلك أنهم لن يشاركوا في أي منافسات أولمبية أخرى، لانتهاء العمر الرياضي للحصان.

وفاز الفارس الفلسطيني الروسي، إيغور ساشيبليك، بالمركز الأول في أول مباراة دولية للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في بلجيكا، وعزف أثناء تتويجه النشيد الوطني الفلسطيني، ولمحاسن الصدف ولخطأ فني تم رفع العلم الأردني، خطأ رائع يجسد العلاقة الحميمة بين روسيا والأردن وفلسطين!



العلم الأردني

الفارس الفلسطيني الروسي إيغور ساشيبليك

#ديانا الشاعر #الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر

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