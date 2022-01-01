  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 10 ديسمبر 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية



الضفة المحتلة / سما /

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 33عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بالقرب من بلدة سلواد، واستهدفوا بالرصاص مستوطنة "عوفرا" في رام الله.

وتصدى الشبان الثائر لـ7 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب "غوش عتصيون" بالخليل وقرب بلدة عزون في قلقيلية، وقرب بلدة سلواد برام الله.

واندلعت مواجهات في 16 نقطة في أماكن مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

 وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أدت إلى مقتل (6) إسرائيليين وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

 ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

#القدس #الضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

سفراء 4 دول يقاطعون جولة إسرائيلية بالقدس المحتلة

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

بوتين: الردع بالأسلحة النووية.. المئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل إيقافها

وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول "فضيحة لافون"

الرئيس عباس يدعو لعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

thumbs_b_c_cb4451ab9c848c545695556567556c58

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

Screenshot_45

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم