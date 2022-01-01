  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يرحب بإعلان الرياض الذي جاء داعما للقضية الفلسطينية

السبت 10 ديسمبر 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يرحب بإعلان الرياض الذي جاء داعما للقضية الفلسطينية



رام الله / سما /

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بإعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الذي ركز على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط.

وأعرب فتوح في بيان صدر عنه، مساء أمس الجمعة، عن تقديره واشادته بالقمة ومدى أهميتها للعالم أجمع.

وتوجه فتوح بالشكر والثناء للمملكة العربية السعودية بمواقفها الأصيلة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الداعم دائما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واستضافتها لهذه القمة الهامة.

وأشاد بمواقف جمهورية الصين ممثله بالرئيس شي جين بينغ التاريخية، الداعمة للشعب الفلسطيني نحو الاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وأكد فتوح أن كلمة الرئيس محمود عباس كان لها دور رئيسي بقرارات البيان الختامي الناتح عن القمة العربية الصينية، والذي كانت قراراته داعمة للموقف الفلسطيني.

واعتبر فتوح أن هذه القمة تعبر عن الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد، ستؤسس له هذه القمة، يكون قوامه العدل والأمن والسلام للإنسانية جمعاء، بعيدا عن تحكم القطب الواحد، خاصة أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الظلم وغياب العدالة، والاحتلال والدمار والفاشية، وكذلك الانحياز وازدواجية المعايير من الطرف الأميركي البريطاني الداعم للاحتلال.

#المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

سفراء 4 دول يقاطعون جولة إسرائيلية بالقدس المحتلة

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

بوتين: الردع بالأسلحة النووية.. المئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل إيقافها

وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول "فضيحة لافون"

الرئيس عباس يدعو لعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

thumbs_b_c_cb4451ab9c848c545695556567556c58

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

Screenshot_45

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم