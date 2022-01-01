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إذاعة الجيش : الفلسطينيون تجهزوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

الخميس 08 ديسمبر 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة الجيش : الفلسطينيون تجهزوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين



القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، أن الفلسطينيون تجهزوا قبل اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم، وقاموا بنصب الحواجز على مداخل ومخارج المخيم، وأثناء اقتحام قوات الجيش تعرضوا لعمليات إلقاء عبوات ناسفة بشكل مكثف دون وقوع إصابات.

 
وقال المراسل العسكري للإذاعة العبرية، دورون كدوش، إن قوات الجيش تعرضت لعمليات رشق بالعبوات ناسفة نحوهم بشكل مكثف أثناء عملية الاقتحام لمخيم جنين دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال تنفيذ القوات عملية اعتقال لمطلوبين في مخيم جنين فجر اليوم. 
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قوات الجيش تعرضت لعملية إطلاق نار مباشرة  ودقيقة خلال عملية اعتقال ثلاثة مطلوبين بزعم ضلوعهم في عمليات مسلحة، وقامت بمصادرة أسلحة وذخيرة.
وفي ذات السياق اسُتشهد صباح اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام قوات الجيش لمخيم جنين شمال الضفة.
وقالت قناة كان العبرية إن الجيش الإسرائيلي يفحص تقارير تدعي سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة الجنود خلال اقتحامهم جنين.

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