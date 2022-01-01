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3 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في جنين

الخميس 08 ديسمبر 2022 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في جنين



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الرسمية إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

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