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لجنة دعم الصحفيين تستنكر معارضة أمريكا رفع ملف أبو عاقلة للجنائية

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين تستنكر معارضة أمريكا رفع ملف أبو عاقلة للجنائية



غزة / سما/

 استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة موقف الإدارة الأمريكية معارضتها رفع شبكة الجزيرة الإعلامية إلى المحكمة الجنائية الدولية ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 11 أيار/مايو الماضي، أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الصحفي صالح المصري أن الموقف الأمريكي ينسجم مع موقف الاحتلال الإسرائيلي الذي يتنصل من جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة خاصة بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "يائير لابيد"، والذي أكد فيها بأن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.
وأشار المصري أن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى تسويف القضية وعدم تقديم مرتكبي جريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى محكمة الجنايات الدولية .
وأثنى الصحفي المصري على موقف شبكة الجزيرة الإعلامية التي رفعت قضية اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد إجراء فريقها القانوني تحقيقا كشف عن أدلة جديدة تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت شيرين خطأ -خلال تبادل لإطلاق النار- ادعاء لا أساس له.
وبينت تحقيقات شبكة الجزيرة أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يؤكد أنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين.
ودعا منسق لجنة دعم الصحفيين المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة القيام بمسؤولياتها والبدء بالخطوات العملية مؤكداً على أهمية التحقيق والكشف عن المسؤولين عن الجريمة لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة الدولية كي لا يفلتوا من العقاب.

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