حكم قضائى ضد رجل زعم اتصاله روحيا مع كيم كاردشيان

وكالات / سما /

حصلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على حكم قضائي ضد رجل يُزعم أنه كان على اتصال توارد خواطر معها، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل، فإن أندريه بيرسود ممنوع من الاتصال بكيم ويجب أن يبقى على بعد 100 متر على الأقل منها بعد أن ذهب إلى منزلها 3 مرات على الأقل فى أغسطس، وفقًا لـ TMZ، وسيظل الأمر التقييدي ساري المفعول للأعوام الخمسة القادمة بعد إصداره أمس الاثنين.

وتزعم كيم أنه لم تلتق بأندريه أبدًا ولكنها كانت قلقًة من أن يصبح عنيفًا بعد أن ادعى أنه كان مسلحًا ، وفقًا للموقع.

وعلى جانب آخر زعم مغنى الراب الأمريكي كاني ويست أنه قبض على زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، تخونه مع لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين، كريس بول، في تغريدة صاخبة شاركها عبر حسابه في "تويتر"، وأوضح كاني أنه يودّ تفجير قنبلة أخيرة قبل حظر حسابه على "تويتر"، وكتب، "قبل أن أخرج من هنا، ألقيت القبض على هذا الرجل مع كيم.. تصبحون على خير".

وتضمنت تغريدة كاني صورة للاعب كريس بول الذى تزوج من جادا كراولي منذ عام 2011، وأنجب منها ابنه كريستوفر 13 عامًا وابنته كاميرون 10 أعوام.

وبعد هذا الكشف، توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حساب لاعب كرة القدم متسائلين عن صحة المعلومات، لافتين إلى أنه ربما قابل كيم كاردشيان أثناء مواعدة زميله ديفين بوكر شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر.

لم يدلِ أي من الطرفين أي تعليق بشأن هذه المزاعم، إذ لم يؤكد كريس بول أو كيم كاردشيان الموضوع أو ينفيانه.