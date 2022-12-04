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المخابرات الإسرائيلية تحذر من حالة عدم الاستقرار بالضفة وهذا ما قالته عن غزة ..

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات الإسرائيلية تحذر من حالة عدم الاستقرار بالضفة وهذا ما قالته عن غزة ..



القدس المحتلة / سما /

حذر عميت ساعر رئيس قسم الأبحاث في شعبة المخابرات الإسرائيلية "أمان"، مساء أمس الإثنين، من حالة عدم الاستقرار التي تنشأ في مناطق الضفة الغربية، وفي أوساط السلطة الفلسطينية التي قال إنها "تفقد الحافز والشرعية".

وقال ساعر في مؤتمر غازيت الأمني، إن الاستقرار الأمني مع مرور الوقت يتم تقويضه، وهناك ضعف واضح في ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطينيين.

وبين أن هناك فقدان للسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين، معتبرًا أن ما يجري هناك يعبر عن السيناريوهات المطروحة في مرحلة "اليوم التالي لأبو مازن".

وأشار لانتشار الجماعات المسلحة بما فيها من فتح نفسها وليس فقط حماس والجهاد، مشيرًا إلى أن ظهورها أدى لقفزة ثلاثة أضعاف هذا العام في عدد الاشتباكات عما ما قبله من العامين الماضيين.

وادعى بالقول: "الجمهور الفلسطيني غير مبال بالقيادة ولا يعرف كيف يجتذب ممثلاً يقودهم إلى هدف وطني .. السلطة أيضًا تفقد الحافز والشرعية".

ورأى بالمثال: "ظاهرة عرين الأسود ليست الأرقام (أي عددهم)ـ، بل ما نراه هم شباب ولدوا بعد الانتفاضة الثانية، يركلون كل شيء، سواء السلطة الفلسطينية، أو حماس، إنهم غاضبون ويريدون إشهار قضيتهم عبر تيك توك". كما قال.

وأضاف: "أكثر ما يضايقنا هو مئات الشبان الذين يرشقون قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة كل ليلة تقريبًا، حتى أكثر من المسلحين الذين يطلقون النار على الجنود بسبب الغضب الذي يعبرون عنه".

وأشار إلى الواقع المستقر في قطاع غزة أكثر من ذي قبل، معتبرًا أن إدخال العمال إلى الخط الأخضر ساهم في هذا التغيير الذي جعل حماس تفكر أن لديها ما تخسره في حال فقدان ذلك.

واعتبر ان إيران والضفة الغربية هما مصدر التهديد لإسرائيل في العام المقبل.

صحيفة "القدس

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