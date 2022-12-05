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فيديو: مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة"عوفرا"

الإثنين 05 ديسمبر 2022 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة"عوفرا"



رام الله/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، النار تجاه مستوطنة إسرائيلية شمال شرق مدينة رام الله.

ووفقاً للقناة 14 العبرية، فإن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

وبينت القناة، أن قوات الجيش أغلقت المفترقات في المنطقة القريبة من عوفرا بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار قبل قليل.

وأفادت مصادر محلية" بـأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومدخل بلدة سلواد شمال المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

 
#مقاومون فلسطينيون #مستوطنة عوفرا

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