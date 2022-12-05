برئاسة الرئيس عباس.. ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة

رام الله/سما/

عقد المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، جلسته المسائية، استمرارا لأعمال دورته العاشرة التي افتتحت يوم أمس برئاسة الرئيس محمود عباس.

وجرى خلال الجلسة المسائية التي جرت بحضور الرئيس محمود عباس، مناقشة أوراق عمل قدمت للمجلس وهي الورقة التنظيمية، والوطنية، والسياسية.

ويناقش المجلس في دورته العاشرة التي عقدت بعنوان: "مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة، دورة شهداء المقاومة الشعبية والشهداء الدكتور جمال محيسن، واللواء فيصل أبو شرخ، واللواء صلاح التعمري، واللواء فاطمة برناوي"، الأوضاع السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، وعددا من القضايا الداخلية المتعلقة بالحركة.

وقدم عدد من أعضاء المجلس الثوري مداخلات تتعلق بالاوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من جرائم على يد الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين، وسبل دعم صمود أبناء شعبنا المناضل في أماكن تواجده كافة.