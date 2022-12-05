توافق أردني - إيطالي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

روما/سما/

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الرئيس ماتاريلا لدى لقائه، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، في القصر الرئاسي في روما، على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية

بدوره، أعاد العاهل الأردني التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

كما أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

من جهتها، أكدت ميلوني موقف إيطاليا المتمسك بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنهاء الصراع.